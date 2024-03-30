ناقد رياضي: مباراة إياب الأهلي مع سيمبا ستكون صعبة| شاهد

أكد الناقد الرياضي محسن لملوم، مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في الفوز بهدف نظيف، على فريق سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب من مباريات الدور ربع نهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال محسن لملوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه رغم فوز الأهلي أمس الجمعة، إلا أن مباراة الإياب ستكون صعبة أمام المارد الأحمر، ويجب عليه التركيز جيدا للتأهل لنصف النهائي.

وتابع محسن لملوم: خبرات الأهلي حسمت مواجهة الذهاب أمام سيمبا، كما أن المدير الفني للنادي الأهلي أدار المباراة بصورة جيدة.

وأوضح محسن لملوم، أن جماهير الأهلي ستلعب دورا كبيرا في تحفيز الفريق خلال المباريات المقبلة، مؤكدًا أن مباراة الإياب من المقرر أن يكون هناك 30 ألف مشجع وراء النادي الأهلي.