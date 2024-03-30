عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: مباراة إياب الأهلي مع سيمبا ستكون صعبة| شاهد

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي محسن لملوم، مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في الفوز بهدف نظيف، على فريق سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب من مباريات الدور ربع نهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال محسن لملوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه رغم فوز الأهلي أمس الجمعة، إلا أن مباراة الإياب ستكون صعبة أمام المارد الأحمر، ويجب عليه التركيز جيدا للتأهل لنصف النهائي.

وتابع محسن لملوم: خبرات الأهلي حسمت مواجهة الذهاب أمام سيمبا، كما أن المدير الفني للنادي الأهلي أدار المباراة بصورة جيدة.

وأوضح محسن لملوم، أن جماهير الأهلي ستلعب دورا كبيرا في تحفيز الفريق خلال المباريات المقبلة، مؤكدًا أن مباراة الإياب من المقرر أن يكون هناك 30 ألف مشجع وراء النادي الأهلي. 

الناقد الرياضي محسن لملوم دوري ابطال افريقيا مجلة الأهرام الرياضي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتح.ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

إجازة عيد الفطر 2024.. مفاجأة سارة لطلاب المدارس والجامعات

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

ترشيحاتنا

بعد قليل.. مدبولي يتفقد مصانع العاشر من رمضان

وفاة شقيق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

دعاء العشر الأواخر من رمضان.. 7 كلمات لا تفارق لسانك حتى آخر ساعة

نصائح هيئة الدواء المصرية للوقاية من الإمساك في رمضان

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على استاد القاهرة.. وأرقام قياسية جديدة لـ كولر

متى صلاة التهجد في رمضان 1445- 2024؟.. صليها الليلة وردد هذا الدعاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مشكلة خطيرة.. السيارات الكهربائية قد تسبب تلف الكلى والأعصاب وصعوبة التنفس

بالتاتو والذهبي اللافت| ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير|شاهد

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

تهدد سلامة السائق.. استدعاء سيارة آودي e-tron GT بسبب مشاكل بالبطارية

فيديو

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ