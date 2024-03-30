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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن عدم إذاعة قرآن الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول  الأسباب الحقيقية التى وراء عدم تلاوة القرآن الكريم ضمن شعائر صلاة الجمعة بإذاعة القران الكريم والتى كان من المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب.

وطالب " قاسم " من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل عدم تكرار مثل هذه الأمور المهمة مشيراً إلى أن عدم إذاعة قرآن صلاة الجمعة على إذاعة القرآن الكريم تسبب في حالة من الاستغراب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تساءل الكثيرين من متابعي الإذاعة عن السبب وراء عدم إذاعة قرآن الجمعة دون توضيح حتى الآن من القائمين على الإذاعة.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم بث قرآن الجمعة وطالب النائب محمود قاسم بوضع بدائل إذا تم حدوث عطل كما أكدت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام ليتم تدارك مثل الأخطاء الكارثية
وكان أحد رواد مواقع التواصل قد قال : "لماذا لم تذيع إذاعة القرآن الكريم، قرآن الجمعة؟ معقول يكونوا نسيوا!".

وكتب آخر : "إذاعة القرآن الكريم نسيت أن النهاردة الجمعة، راحت عليهم نومة منقلوش شعائر صلاة الجمعة"، وقال آخر: "شكل القراء صايمين، فمش هيقروا النهاردة.. إذاعة القرآن الكريم بقت غريبة".

وتابع آخر: "لأول مرة لا تقوم إذاعة القرآن الكريم بنقل شعائر صلاة الجمعة؟ اللهم اجعله خيرا"، وكتب آخر: "هو ليه التأخر المستفز ده من قِبل إذاعة القرآن الكريم في الانتقال مباشرة لنقل شعائر صلاة الجمعة والفاصل بين الأذان ونقل الشعائر أقل من أَحد عشر دقيقة".

اذاعة القران الكريم مجلس النواب البرلمان الحكومة الراديو

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