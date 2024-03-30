وزير خارجية الأردن يزور القاهرة لبحث تطورات الأوضاع في غزة

يبدأ نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ، اليوم، زيارة عمل إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.

ويضم الاجتماع وزراء خارجية الأردن و ‎مصر و ‎فرنسا، لبحث تطورات الأوضاع في ‎غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، والتطورات المرتبطة ب ‎القضية الفلسطينية.

وكان نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي جدد ، الجمعة، دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإجبارها على وقف الكارثة التي تسببها في قطاع غزة.

وكتب الصفدي على حسابه في منصة "إكس" "تروي وكالات الأمم المتحدة قصصا مرعبة عن المعاناة في غزة" حيث "قتل أكثر من 30 ألفا وأكثر من مليوني شخص يواجهون المجاعة. هذه الحقائق عار على العالم".

وقال أيضا : "يجب وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإجبارها على وقف هذه الكارثة، وهو ما يطالب به القانون الدولي والقيم الإنسانية".