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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

والد جندي أسير في غزة: إعادة الرهائن الإسرائيلية ليست أولوية لدى نتنياهو

صدى البلد

أكد والد جندي إسرائيلي أسير في قطاع غزة أن إعادة الرهائن الإسرائيليين ليس أولوية لدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال والد الجندي الإسرائيلي المولود في الولايات المتحدة والرهينة في قطاع غزة عمر نيوترا، إنه لا يعتقد أن الأولوية الرئيسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحرب ضد حماس هي عودة الرهائن.

وأضاف أنه بعد أن التقى نتنياهو مباشرة مع عائلات جنود الجيش الإسرائيلي الأسرى للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر أنه يعمل من أجل عودة الرهائن، لكن النصر في الحرب أكثر أهمية، بحسب ما أوردته إذاعة كان العبرية. 

يذكر أن المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين تعثرت بسبب تمسك الطرفين بمطالبهما، على الرغم من جهود الوساطة التي تقودها مصر والولايات المتحدة وقطر.

والد جندي أسير في غزة إعادة الرهائن نتنياهو الرهائن الإسرائيليين

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