البرلمان الصومالي يوافق على تعديلات مثيرة للجدل في الدستور

وافق البرلمان الصومالي اليوم السبت 30 مارس 2024 على التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا خلال الأسابيع الماضية.

وصوت البرلمان الصومالي المكون من مجلسين بأغلبية ساحقة على تعديلات الفصول من 1 إلى 4 من الدستور المؤقت، بأغلبية 253 صوتا مؤيدا، دون أي تصويت ضدها، أو امتناع عن التصويت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وبعد أسابيع من النقاش المكثف والمساهمات من أعضاء البرلمان، تمت المصادقة على الفصول الأربعة الأولية، حيث اكتمل النصاب القانوني للبرلمان الصومالي لإجراء التصويت.

وانتقدت شخصيات صومالية معارضة العملية والتغييرات في الدستور.