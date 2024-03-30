البحرية الهندية تحرر سفينة صيد إيرانية مختطفة في بحر العرب

أعلنت البحرية الهندية تحرير سفينة صيد إيرانية مختطفة من تسعة قراصنة مسلحين في بحر العرب، وأنقذت طاقمها دون أن يصابوا بأذى.



وكانت سفينة الصيد 'الكمبر 786' جنوب غرب جزيرة سقطرى اليمنية في 28 مارس/آذار عندما ورد أن قراصنة صعدوا عليها، وفقاً لبيان صادر عن البحرية في وقت متأخر من يوم الجمعة.



وقالت البحرية إن السفينتين “إن إس سوميدها” و “إن إس تريشول” اعترضتا السفينة، مما أدى إلى 'أكثر من 12 ساعة من الإجراءات التكتيكية القسرية المكثفة' مما أجبر القراصنة على الاستسلام.

وأضافت أن الطاقم المكون من 23 مواطنا باكستانيا بخير.



وقال البيان: 'تقوم فرق البحرية الهندية المتخصصة حاليًا بإجراء فحوصات شاملة للتعقيم وصلاحية سفينة الصيد للإبحار من أجل مرافقتها إلى منطقة آمنة لاستئناف أنشطة الصيد العادية'.



وقالت البحرية الهندية الأسبوع الماضي إن الهند استجابت لـ 18 حادثًا، ونشرت 21 سفينة و5000 فرد بالتناوب، وصعدت على متن أكثر من 1000 سفينة وحققت فيها.

وقد أدى وجودها غير المسبوق إلى نشر أكثر من اثنتي عشرة سفينة حربية في بعض الأيام.