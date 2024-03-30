تحليل بريطاني لنتائج الضربات الأوكرانية في ميناء سيفاستوبول

على الرغم من محاولات روسيا الحد من خسائرها، تواصل أوكرانيا إظهار نجاحها في تقليص القدرة القتالية لأسطول البحر الأسود الروسي في المنطقة، حسبما زعم موقع يوكراين فورم.

وفقًا لـيوكراين فورم، قالت وزارة الدفاع البريطانية أنه قد قام عدد من خبراء المخابرات بتحليل الضربات التي نفذتها القوات الجوية الأوكرانية عبر شبه جزيرة القرم في 24 مارس، ولا سيما الهجوم على مركز اتصالات أسطول البحر الأسود، الموجود في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم وتبين وجود خسائر روسية.



أظهر تحليل الصور أن أحد المباني تعرض لأضرار هيكلية، بما في ذلك انهيار جزئي للسقف، كما تعرض مبنيان إضافيان لأضرار نتيجة الانفجار.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه بالإضافة إلى ذلك، لحقت أضرار أيضًا بسفينتي إنزال من طراز روبوتشا ودبابات وسفينة استخبارات من طراز يوري إيفانوف بسبب الضربات الأوكرانية.

السفينة الروسية

وبسبب الضربات من هذا النوع، اضطرت السفن الروسية ذات القيمة العالية والتي تستخدم عادة الموانئ في سيفاستوبول، إلى التحرك إلى موانئ بديلة في الشرق.

