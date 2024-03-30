عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحليل بريطاني لنتائج الضربات الأوكرانية في ميناء سيفاستوبول

سفينة روسية
سفينة روسية

على الرغم من محاولات روسيا الحد من خسائرها، تواصل أوكرانيا إظهار نجاحها في تقليص القدرة القتالية لأسطول البحر الأسود الروسي في المنطقة، حسبما زعم موقع يوكراين فورم.

وفقًا لـيوكراين فورم، قالت وزارة الدفاع البريطانية أنه قد قام عدد من خبراء المخابرات بتحليل الضربات التي نفذتها القوات الجوية الأوكرانية عبر شبه جزيرة القرم في 24 مارس، ولا سيما الهجوم على مركز اتصالات أسطول البحر الأسود، الموجود في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم وتبين وجود  خسائر روسية.


أظهر تحليل الصور أن أحد المباني تعرض لأضرار هيكلية، بما في ذلك انهيار جزئي للسقف، كما تعرض مبنيان إضافيان لأضرار نتيجة الانفجار.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه بالإضافة إلى ذلك، لحقت أضرار أيضًا بسفينتي إنزال من طراز روبوتشا ودبابات وسفينة استخبارات من طراز يوري إيفانوف بسبب الضربات الأوكرانية.

السفينة الروسية

وبسبب الضربات من هذا النوع، اضطرت السفن الروسية ذات القيمة العالية والتي تستخدم عادة الموانئ في سيفاستوبول، إلى التحرك إلى موانئ بديلة في الشرق.
 

روسيا أسطول البحر الأسود الروسي سيفاستوبول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

إجازة عيد الفطر 2024.. مفاجأة سارة لطلاب المدارس والجامعات

موضوعات متعلقة

الرئيس الأوكراني يقيل عددا من مستشاريه

60 مليارا فورًا وإلا سنخسر أمام روسيا.. اعتراف أوكراني واضح بانتكاسات الحرب

وادي السلوقي.. اعتراف إسرائيلي نادر بتنفيذ عملية خاصة في لبنان

خطر يهدد استقرار جنوب السودان.. والسبب توقف تصدير النفط

اعتقال جاسوس إسرائيلي في ماليزيا دخل بجواز سفر مزيف

انفجار صاروخ بركان على سفوح راميم بالجليل دون تفعيل الاحتلال صفارات إنذاره

غواصون أمريكيون يستعيدون الصندوق الأسود من سفينة جسر فرانسيس سكوت

البنتاجون يعترف بخطة الاحتلال للتدخل في عمل الممر البحري المؤقت

ترشيحاتنا

حارس مصر الأول.. محلل رياضي يشيد بأداء مصطفى شوبير أمام سيمبا

تم تطبيقها رسميا.. حقيقة صرف معاشات شهر أبريل 2024 بزيادة جديدة

الشرطة الهولندية تعلن اختطاف رهائن في بلدة أيده وسط البلاد

بعد الإتفاق مع صندوق النقد.. تعرف على إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد الكلي

عند الله تجتمع الخصوم .. ريم البارودي تفتح النار على ريهام سعيد

هل يحصد محمد النني لقب الدوري الانجليزي..ارتيتا يسعى للتفوق على مدربه السابق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجاز تاريخي.. تسلا تحتفل بإنتاج 6 ملايين سيارة

شاهد.. متظاهرون أمريكيون يمنعون سفينة حربية من التحرك لدعم إسرائيل

هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان بالريش| شاهد

ليست البلهارسيا السبب.. تعرف على السبب الحقيقي لوفاة العندليب عبد الحليم حافظ

فيديو

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ