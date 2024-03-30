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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا.. الشعب التركي يتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات المحلية

صدى البلد

يتوجه الناخبون الأتراك غدا، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات المحلية واختيار رؤساء البلديات وبعض المسئولين.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية، إن لافتات الدعاية الانتخابية موجودة في كل مكان، إلا أن أبرز وجه موجود فيها هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرأسه أردوغان، لتعويض خسارته لولاية إسطنبول ذات الأهمية الكبيرة في الانتخابات التي جرت عام 2019 وفاز فيها رئيس البلدية الحالي أكرم إمام أوغلو، من حزب المعارضة، وهو الآن أقوى منافس لأردوغان.

وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أنه حال تمكن أوغلو من الفوز غدا في الانتخابات، سيكون له نفوذ كبير في السباق الرئاسي المقبل.

وتأتي الانتخابات المحلية في وقت حيث يتعثر الاقتصاد، ويخرج التضخم عن السيطرة، وتبلغ أسعار الفائدة 50% فقط.

وفي مستهل مارس الجاري، أعلن أردوغان أن الانتخابات التي ستجرى غدا، الأحد، ستكون الأخيرة في مسيرته السياسية.

وأوضح أردوغان خلال خطاب له في ولاية إسطنبول، قائلا: "أنا أمارس أنشطتي دون توقف، ونحن نركض دون أن يكون لدينا الوقت لالتقاط أنفاسنا، وهذه الانتخابات (31 مارس) ستكون الأخيرة بالنسبة لي وفقا للصلاحيات الممنوحة لي بموجب القانون".

الانتخابات المحلية الشعب التركي صناديق الاقتراع أكرم إمام أوغلو أردوغان

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