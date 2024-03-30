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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم موسكو الأخير.. العديد من المهاجرين يتوافدون إلى طاجيكستان

صدى البلد

شهدت طاجيكستان موجة من المهاجرين مغادرين روسيا إليها بعد الهجوم الذي وقع في 22 مارس بالقرب من موسكو على قاعة الحفلات الموسيقية، والذي خلف عشرات القتلى، وفقاً لوزارة العمل والهجرة والتوظيف في طاجيكستان.


وفتح مسلحون النار من أسلحة أوتوماتيكية على رواد حفل موسيقي قبل أكثر من أسبوع في أسوأ هجوم تشهده روسيا منذ عقدين وأدى إلى مقتل 144 شخصا على الأقل.


والأربعة من المسلحين المشتبه بهم هم مواطنون طاجيكستان وتم القبض عليهم مع سبعة مشتبه بهم آخرين، بعضهم ينحدر أيضًا من الدولة السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى.


وقال مصدر أمني طاجيكي لرويترز إن طاجيكستان اعتقلت تسعة أشخاص هذا الأسبوع للاشتباه في أن لهم صلات بالهجوم وكذلك بتنظيم داعش الإرهابي الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

اسلامية الدولة الحفلات الموسيقية الموسيقية المهاجرين السوفيتي

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