شيك بـ 100 ألف..أمير مرتضي منصور يكشف مفاجآت عن كهربا

أكد أمير مرتضى منصور، الذي كان يشغل منصب مدير الكرة في نادي الزمالك سابقًا، عن تقديمه مكافآت مالية خاصة لمحمود كهربا، لاعب الفريق السابق والذي يلعب حاليًا في النادي الأهلي، عند تسجيله للأهداف.

قال خلال حديثه على قناة النهار، أن الدعم المالي الذي كان يمنحه لكهربا، كان يبلغ 100 ألف جنيه مصري في المباراة، وذلك كوسيلة لتحفيزه على الأداء الرائع وتسجيل الأهداف.

وأوضح أمير مرتضى منصور أن كهربا خسر القضية المرتبطة بعقده مع الزمالك بسبب مقطع فيديو لمحادثته مع رئيس الزمالك السابق، سيف زاهر، الذي أكد فيه أن عقده يتضمن عامين إضافيين تم تجديدهما.

وأشار أمير مرتضى منصور إلى أن كهربا واجه ظروفًا صعبة دفعته للاعتماد على نفسه والالتزام مع الفريق، مما ساهم في تحقيق الانتصارات.

وفيما يتعلق بغرامة الكهرباء، أبدى أمير مرتضى منصور اعتراضه على دفعها بالجنيه المصري بعد التسوية بين الزمالك والأهلي، مشيرًا إلى أن النادي له الحق في تحصيل الغرامة بالعملة الأجنبية نظرًا للمبلغ الضخم الذي دفعه النادي بسبب فرار اللاعب.

وأوضح أمير مرتضى منصور أن كهربا كلف الزمالك أكثر من 2 مليون دولار، وهذا يؤيد رأيه في أن النادي له الحق في تحصيل الغرامة بالعملة الأجنبية.