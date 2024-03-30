وزير الشباب والرياضة:حالة أحمد رفعت مستقرة وخاطبنا الاتحاد لتشغيل هذا الجهاز بالملاعب

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن التطورات الصحية الأخيرة لحالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، أكدت تحسن حالة اللاعب بعد نقله لمستشفى وادي النيل بالقاهرة، حيث تم نقله بمنتهي الحرفية، متقدما بالشكر للقيادات الصحية بمحافظة الإسكندرية، ووزارة التعليم العالي، ورئيس جامعة الإسكندرية الذي أرسل خبراء القلب وعميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

وتابع وزير الشباب، خلال كلمته بافتتاح حمام السباحة الأوليمبي بنادي سيتي كلوب ببنها، أن المدرسة الطبية المصرية لها تاريخها وأصولها وعلمائها وهذه هي مصر، وبالتالي فإن حالة اللاعب أحمد رفعت أصبحت أكثر استقرار ودخلت في مدرج التطور الطبيعي، كما أن اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة تضم خبراء على أعلى مستوى من المتخصصين وأساتذة القلب.



وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة أرسلت خطابا لاتحاد كرة القدم المصري بضرورة تعميم جهاز الصدمات الكهربائي ويتم استخدامه في الملعب قبل النقل إلى المستشفيات، موضحا أن الكود الخاص بالوزارة هو تواجد سيارة إسعاف مجهزة في أرض الملعب، وأن وجود هذا الجهاز في الملعب سيكون له تأثير كبيرا جدا في سرعة علاج أية إصابات طارئة.