عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

145 مليار دولار بحلول 2030 .. الحكومة تزف بشرى للمصريين

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرؤية تمثل في كيفية جعل قطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ينطلقوا انطلاقات غير مسبوقة باعتبارهم أكبر القطاعات التي تخلق فرص عمل بجانب قدرتها على صناعة موارد دولارية.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بمؤتمر صحفي، أن الخطة التي تعمل عليها الدولة والتي تستهدف نسب نمو مابين 15 و20 % لكل قطاع، ستتجاوز الصادرات المصرية في عام 2030 الـ 145 مليار دولار.
 

وتابع رئيس مجلس الوزراء أنه لا يتم الحديث عن حلم بل إنها خطة تستهدف كل القطاعات التي تستطيع أن تنمو يهذه النسب سنويًا لتحقيق هذا المستهدف، مؤكدًا أن هذه الخطة تعمل على المدى الطويل لكي تستطيع الدةلة المصرية حل أزمتها خلال الـ 6 سنوات القادمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

تم تطبيقها رسميا.. حقيقة صرف معاشات شهر أبريل 2024 بزيادة جديدة

ترشيحاتنا

نداء عاجل من الصحة العالمية لـ إسرائيل بسبب غزة

حملة مزيفة من مباحث الآداب.. حيلة عصابة لسرقة ثري عربي بالعمرانية

مدبولي: نتابع عن كثب تنفيذ ورصد انخفاض أسعار السلع وسيشعر بها المواطن

مفاجأة سارة لنادي الهلال قبل مواجهة الليلة

السويدي لـ«مدبولي»: نسعى لتقديم مُنتج محلي قوي ينافس العالمي

لماذا يعذب الميت لبكاء أهله عليه؟.. علي جمعة يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة خالد سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

منتصر زيتون: القرار رقم 9 معوق لاستيراد السيارات ويجب النظر فيه وتوفير الدولار

5 أطعمة غير متوقعة لصحة الكلى يجب عليك تناولها يوميا

سفرة رمضان| طريقة عمل البطاطس المحشية

فيديو

الشقة نحس.. نجل فؤاد المهندس يكشف عن مفاجأة بعد احتراق منزل والده بالزمالك

محمود الحديني يحكي لـ«صدى البلد» سر عودته بعد غياب 12 عامًا عن التمثيل

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

اﻟﻤﺰﻳﺪ