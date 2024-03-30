145 مليار دولار بحلول 2030 .. الحكومة تزف بشرى للمصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرؤية تمثل في كيفية جعل قطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ينطلقوا انطلاقات غير مسبوقة باعتبارهم أكبر القطاعات التي تخلق فرص عمل بجانب قدرتها على صناعة موارد دولارية.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بمؤتمر صحفي، أن الخطة التي تعمل عليها الدولة والتي تستهدف نسب نمو مابين 15 و20 % لكل قطاع، ستتجاوز الصادرات المصرية في عام 2030 الـ 145 مليار دولار.



وتابع رئيس مجلس الوزراء أنه لا يتم الحديث عن حلم بل إنها خطة تستهدف كل القطاعات التي تستطيع أن تنمو يهذه النسب سنويًا لتحقيق هذا المستهدف، مؤكدًا أن هذه الخطة تعمل على المدى الطويل لكي تستطيع الدةلة المصرية حل أزمتها خلال الـ 6 سنوات القادمة.