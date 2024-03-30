نبيلة عبيد تكشف تفاصيل رسالتها لكريم عبد العزيز وبيتر ميمى .. خاص

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن رأيها فى الأعمال الفنية المعروضة حاليا والتى شهدت حالة من التنوع بين التاريخى والأكشن والاجتماعي والتراث والوطنى.

وقالت نبيلة عبيد فى تصريح لصدى البلد: اننى اهتم حاليا بالجانب السياسى وتحديدا ما يحدث فى فلسطين وقد شاهدت مسلسل الحشاشين الذى يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وتأليف وإخراج بيتر ميمى وهو من المسلسلات التى أعجبتنى كثيرا.

وأضافت نبيلة عبيد : تحدثت مع كريم عبد العزيز وبيتر ميمى وهنائتهما على نجاح المسلسل الذى يقدم دراما مختلفة وحتى على مستوى الصورة الذى ظهر بشكل مبهر والإضاءة أيضا.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.