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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال الربع الأول من 2024

«آي صاغة»: تراجع طفيف في أسعار الذهب و 8.2% ارتفاعًا في البورصة العالمية

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن لامست الأوقية خلال تعاملات الأسبوع  أعلى مستوى لها على الإطلاق.


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3110 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 68 دولارًا وبنسبة 3.1% في ختام تعاملات الأسبوع، لتسجل مستوى 2233 دولارًا، بعد أن لامست مستوى 2234 دولارًا يوم الخميس الماضي.


وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.


وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 3115 جنيهًا، تزامنًا مع إغلاق الأسواق العالمية بسبب احتفالات الجمعة العظيمة.


أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية ارتفعت بنسبة 9.2%، وبقيمة 188 دولارًا، خلال تعاملات شهر مارس، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا، واختتم عند مستوى 2233 دولارًا، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 8.2% وبقيمة 171 دولارًا خلال الربع الأول من العام الجاري حيث افتتحت  الأوقية تعاملات شهر يناير عند مستوى 2062 دولارًا، واختتمت تعاملات شهر مارس عند مستوى 2233 دولارًا. 
أضاف، أن تصريحات جيروم باول الأخيرة، أدت إلى حالة من عدم اليقين بالأسواق حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، ما يعزز من قوة الذهب وقت الضبابية وانعدام الرؤية، لاسيما مع تزايد الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال باول في تصريحات صحفية يوم الخميس الماضي، أن الفيدرالي الأمريكي يستعد لأداء اقتصادي مختلف، وتأجيل خفض أسعار الفائدة قد يضر بسوق العمل، لكن هذا الخفض يجب أن يكون محدودًا، حتى لا يؤدي لحالة من عدم الاستقرار بالأسواق.

وفي سياق متصل، كشفت بعض البيانات الاقتصادية الصادرة أمس الجمعة، ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية خلال شهر فبراير، حيث سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس سنوي فبراير نحو 2.8%، وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري نحو 0.3% في فبراير، في حين سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس سنوي نحو 2.5%، وعلى أساس شهري سجل 0.3%.

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