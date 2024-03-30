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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب روسيا..الاتحاد الأوروبي يعلق رحلات طيران شركة تركية عبر أجوائه

صدى البلد

أفادت  صحيفة "توريزم جونسل" التركية، بمنع الاتحاد الأوروبي شركة "ساوث ويند" التركية ومقرها أنطاليا من تسيير رحلاتها عبر أجوائه بسبب "علاقاتها مع روسيا".

وأعلن  أعلن الاتحاد الأوروبي قراره، وكان الأساس القانوني العقوبات الصادرة في يوليو 2014 على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.

وأفاد اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا “أتور”  بتأخير موعد مغادرة رحلة طيران من شرم الشيخ إلى موسكو تقل سياحا روسا، بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الشركة التركية.

بدورها أخطرت وكالة النقل والاتصالات الفنلندية "ترافيكوم" بأنها لم تسمح لشركة "ساوثويند" بتسيير رحلاتها إلى فنلندا بسبب "علاقاتها مع روسيا".

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