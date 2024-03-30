لتفقد المشروعات التنموية الكبيرة.. رئيس منظمة الروتاري الدولي يبدأ زيارته للقاهرة

بدأ رئيس منظمة الروتاري الدولي مستر جوردن ماكينالي وحرمه هيذر، وعضو مجلس إدارة الروتاري الدولي باتريك شيزانجيا من زامبيا، زيارته إلى القاهرة لمتابعة المشروعات الخدمية التنموية التي تقيمها الأندية الروتارية بمصر.

وتستمر زيارة رئيس الروتاري الدولي 3 أيام، وقام خلالها بزيارة الأهرامات والمتحف الكبير ومتحف الحضارات كما أنه سيتفقد المشروعات التنموية الكبيرة.

وكان في استقبال رئيس الروتاري الدولي محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر أيمن نزيه وحرمه، ومحافظ سابق ميان رسلان الرئيس التنظيمي للجولة في الدول الإفريقية السبع.

وأجرى رئيس الروتاري الدولي لقاء موسعا مع جميع الروتاريين في أحد الفنادق للتحدث عن أحدث المشروعات التي قامت بها أندية الروتاري في مصر مؤخراً.

من زيارة رئيس منظمة الروتاري الدولي وحرمه هيذر وعضو مجلس إدارة الروتاري الدولي باتريك شيزانجيا

من زيارة رئيس منظمة الروتاري الدولي وحرمه هيذر وعضو مجلس إدارة الروتاري الدولي باتريك شيزانجيا

من زيارة رئيس منظمة الروتاري الدولي وحرمه هيذر وعضو مجلس إدارة الروتاري الدولي باتريك شيزانجيا

من زيارة رئيس منظمة الروتاري الدولي وحرمه هيذر وعضو مجلس إدارة الروتاري الدولي باتريك شيزانجيا

من زيارة رئيس منظمة الروتاري الدولي وحرمه هيذر وعضو مجلس إدارة الروتاري الدولي باتريك شيزانجيا

من زيارة رئيس منظمة الروتاري الدولي وحرمه هيذر وعضو مجلس إدارة الروتاري الدولي باتريك شيزانجيا

من زيارة رئيس منظمة الروتاري الدولي وحرمه هيذر وعضو مجلس إدارة الروتاري الدولي باتريك شيزانجيا

من زيارة رئيس منظمة الروتاري الدولي وحرمه هيذر وعضو مجلس إدارة الروتاري الدولي باتريك شيزانجيا

من زيارة رئيس منظمة الروتاري الدولي وحرمه هيذر وعضو مجلس إدارة الروتاري الدولي باتريك شيزانجيا

من زيارة رئيس منظمة الروتاري الدولي وحرمه هيذر وعضو مجلس إدارة الروتاري الدولي باتريك شيزانجيا

من زيارة رئيس منظمة الروتاري الدولي وحرمه هيذر وعضو مجلس إدارة الروتاري الدولي باتريك شيزانجيا