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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

برعاية وزيرة الثقافة.. بيت الفنون الشعبية يحيي ليلة هل هلالك ..غدا

الدكتورة نيفين الكيلانى
الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، تنطلق فعاليات الليلة الرابعة عشرة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء غد الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. 

حيث يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بمجموعة من الفقرات الفنية المميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الدكتورة عبير السمرى، بالإضافة إلى باقة متنوعة من فقرات السيرك القومى بقيادة الفنان وليد طه، والتى يعشقها الصغار والكبار. 

كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك. 

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج. 

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنة حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق  ٢٢ رمضان. 

نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني خالد جلال المخرج خالد جلال مركز الهناجر للفنون البيت الفني للفنون الشعبية

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