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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمين الحرية المصري بالمنيا: الرئيس السيسي حقق تنمية كبيرة بمحافظات الصعيد

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

أكد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري، بمحافظة المنيا، أن مصر شهدت عصرا ذهبيا منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، فسعت الدولة المصرية تحت قيادته، لتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة، وبناء البنية التحتية للبلاد، والسعي لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وذلك فى إطار خطة أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأضاف عطية، أنه جاءت أولويات الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين والقضاء على العشوائيات، فتم الاهتمام وتطوير المناطق النائية، فشهدت مصر تنمية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وجاء فى القلب منها محافظات الصعيد، فقد تم تنفيذ مشروعات قومية كبرى خلال العقد الماضي بهدف دعم التنمية الشاملة، وتم إحداث طفرة تنموية فى محافظة المنيا وإطلاق عدد من المشروعات القومية بالمحافظة.

وأشار عطية، إلى أن الدولة المصرية سعت لبناء الإنسان، وتم إطلاق عدد من المبادرات الصحية التى تسعي لتوفير بيئة صحية سليمة للمواطنين، وكان منها مبادرة القضاء على فيروس سي، والكشف المبكر على سرطان الثدي، ومبادرة نور حياة، وكذلك لم تغفل الدولة الجيل الناشئ وتم إطلاق مبادرات صحية لصحة الطفل ومنها علاج التقزم وضمور العضلات وغيرها بما يسمح بنشأة جيل يتمتع بالصحة الوافرة، مضيفا إلى أن الدولة المصرية عملت منذ عام 2014 على توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية.

وتابع :" أنه على الجانب السياسي فقد شهدت مصر الفترة الأخيرة حالة من الحراك السياسي وتحريك للمياه الراكده، والتى جاء منها دعوة الرئيس لإطلاق الحوار الوطنى، بمرحلته الأولى والثانية، والتى شهدت حالة من التشاور وتبادل الآراء المختلفة وهو ما ظهر جديا من قبل الإرادة السياسية بتنفيذ توصيات الحوار الوطني وتشكيل لجان للعمل عليها بالإضافة إلى توجيهات الرئيس الفورية لعمل عليها".

حزب الحرية المصرى الرئيس السيسي مشروعات تنموية رؤية مصر 2030

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