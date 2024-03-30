جولات مفاجئة لرئيس شركة مياه البحيرة استعدادًا لفصل الصيف وتحسين الخدمة للمواطنين

استعدادا لفصل الصيف

أجرى المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عددًا من الجولات والزيارات الميدانية المفاجئة لكافة أفرع الشركة وعدد من محطات المياه والروافع لجميع فروع الشركة. هذه الجولات تهدف إلى متابعة سير العمل والوقوف على الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها وخطط الصيانة الدورية، استعدادًا لفصل الصيف وتحسين الخدمة للمواطنين.

وفي إطار هذه الجولات، قام بتفقد محطة مياه إدفينا، حيث قام بمتابعة مراحل التشغيل بدايةً من عنبر طلمبات المياه العكرة وعنبر الكلور ومبنى المروقات ومبنى المرشحات وعنبر طلمبات المياه المرشحة، وصولًا إلى خزان المياه المرشحة. كما قام بالتحقق من الالتزام العاملين بالمحطة بإجراءات الصيانة الدورية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة. يجدر بالذكر أن محطة إدفينا تخدم مناطق أدكو ورشيد وأدفينا وريف المحمودية.

وشدد على أهمية متابعة أعمال الصيانة الوقائية وصيانة المعدات والطلمبات، وتنفيذ خطط الصيانة الدورية للمعدات. كما أكد على سرعة التعامل مع شكاوى الأعطال. بالإضافة إلى ذلك، قام بزيارة المعامل الخاصة بالمحطات والتحقق من انتظام العمل بها وكفاءة الأجهزة المستخدمة في تحليل العينات، لضمان استدامة الخدمة بأفضل جودة ممكنة.