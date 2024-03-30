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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: وصول الصادرات لـ145 مليار دولار 2030 دليل على نجاح خطة إنقاذ الاقتصاد

النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز

ثمن النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصريه في سبيل دعم الإقتصاد الوطني ، وعودته الي سابق عهدة ، مشيراً بأن الدولة تسير وفق استراتيجيه اقتصادية وطنيه وضعها الرئيس السيسي للوصول بمصر الي مكانتها وريادتها العالميه .

واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال تفقدة عدد من المصانع بمنطقة العاشر من رمضان ، بأن حجم الصادرات في مصر 53 مليار دولار، واليوم خطة الدولة تستهدف نسبة النمو في الصادرات سنويا بين 15% و20%، وبناء على هذه الأرقام صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار عام 2030 دليل علي نجاح خطة الرئيس لإنقاذ الاقتصاد المصري .

ولفت عبد العزيز بأن تصريحات رئيس الحكومه بأن الأمور تتحسن للافضل، قائلا “الأمور رجعت لطبيعتها ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية”، موضحا أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.... كلمات لها دلالة إيجابية علي المسار الاقتصادي الصحيح الذي تنتهجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة .

وأشاد طارق عبد العزيز بجهود الدولة المصرية في وجود علاج الازمة الاقتصادية مؤكدا بأن وصول الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة  مع بداية مايو المقبل سيحدث انفراجة اكبر في الاقتصاد وسيعمل علي إعادة عجلة الإنتاج من جديد.

وكان الدكتور «مدبولي» قد أكد خلال مؤتمر صحفي  في مدينة العاشر من رمضان، أنه جرى توقيع عدد من العقود بالمنطقة الاستثمارية لقناة السويس مع الشركات العالمية التي تستثمر بمليارات الدولارات في مصر وتخلق آلاف فرص العمل.

وأكد خلال تصريحات على هامش الجولة التفقدية بالعاشر من رمضان، أن الدولة تؤمن الاحتياجات الدولارية لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة، حيث أن الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم.

النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ الاقتصاد الوطني الرئيس السيسي

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