شيخ الأزهر يعزي وزير التعليم العالي في وفاة شقيقه

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، في وفاة شقيقه عاشور أحمد عاشور، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وفاة الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد، شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منشور: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله.. الأستاذ الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد.. شقيق الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم، السبت 30 مارس، بمسجد النور بالعباسية.