عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

12 قارئا للتهجد.. الجامع الأزهر يستعد للعشر الأواخر من رمضان

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

رفع الجامع الأزهر الشريف درجات استعداده القصوى لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من ⁧‫رمضان⁩ المبارك، وأكملت إدارة الجامع جاهزيتها، من خلال منظومة عمل متكاملة، تعمل على مدار الساعة، فعملت على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم وتنظيم الدخول والخروج وتوزيع وجبات الإفطار التي تخطى عددها الخمسة آلاف وجبة يوميا، وغيرها من الخدمات التي يشرف عليها وكيل الأزهر بنفسه في إطار البرنامج ‏العلمي والدعوي للجامع تحت ‏رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

ويستعد الجامع الأزهر في العشر الأواخر بإطلاق عددا من المبادرات الإنسانية تستهدف إلهام جميع الشرائح من المصلين لما فيه حب الخير والتعاون، وحث المتابعين على التفاعل مع المعاني الإنسانية النبيلة التي تبناها الإسلام ونادى بها، وتشجيع الصغار والكبار على فعلها.  

كما أعد الجامع الأزهر  جدولًا للمرشحين لإمامة صلاة التهجد وعددهم (12) قارئًا، يؤدون صلاة التهجد بالقراءات، بواقع (8) ركعات يوميًّا من الليلة العشرين من رمضان إلى نهاية الشهر المبارك، لتبدأ من الساعة الثانية عشرة، وصلاة التهجد: هي صلاة يصليها المسلم أثناء الليل،  قال تعالى: {وَمِنَ ٱلَّیۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةࣰ لَّكَ عَسَىٰۤ أَن یَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامࣰا مَّحۡمُودࣰا} [سورة الإسراء.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (150 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم عددا من الاحتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏

الجامع الازهر الازهر الشريف العشر الأواخر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

ترشيحاتنا

الإغاثة الطبية في غزة: مستشفيات خان يونس خرجت عن الخدمة بالكامل

أحمد عمر هاشم يكشف عن موقف لابن عمه أسير اليهود في غزة

176 ألف جنيه شهريا| رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي مطاعم الوجبات السريعة بأمريكا.. زيادة 25%

شيخ الأزهر يعزي وزير التعليم العالي في وفاة شقيقه

12 قارئا للتهجد.. الجامع الأزهر يستعد للعشر الأواخر من رمضان

فرنسا: نحشد جهودنا إلى جانب مصر لصالح المدنيين في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|إلهام شاهين تتألق في سحور رمضان بهذه الإطلالة.. 5 أطعمة غير متوقعة لصحة الكلى

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

السكوتر الدبابة للطرق الوعرة.. مواصفاته وكيف يعمل؟

حرب صلاة الغروب ثورة شعبية صقلية .. لماذا سميت بهذا الاسم؟

فيديو

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ