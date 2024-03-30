مصرع شخص وإصابة 14 في انفجار قنبلة جنوب غرب باكستان

لقى شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين جراء انفجار في ولاية بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أعلن مسؤول في الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، عن وقوع انفجار قنبلة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في جنوب غرب البلاد بينهم ثلاثة جنود.

ووقع الانفجار في منطقة هرناي شمال شرق مدينة كويتا في مقاطعة بلوشستان.

وقال جافيد دومكي، نائب مفوض هيرناي، إن العبوة الناسفة انفجرت عندما كان فريق من شركة ماري للبترول يجري مسحًا للتنقيب عن الغاز.

ولم يعلن أحد مسؤوليته على الفور.

وظلت بلوشستان لسنوات مسرحًا لتمرد منخفض المستوى من قبل جماعات تطالب بالاستقلال عن الحكومة المركزية في إسلام آباد.