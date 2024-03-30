الإغاثة الطبية في غزة: مستشفيات خان يونس خرجت عن الخدمة بالكامل

قال عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن المجـ.ازر مستمرة في القطاع، مؤكدًا أن الوضع مأساوي بشكل مروع.

وأضاف "ياغي" خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن القطاع قبل حرب غزة كان يعمل به 36 مستشفى والآن 3 مستشفيات فقط بالقطاع بأكمله تعمل.

ونوه إلى أن جميع المستشفيات في محافظة خان يونس، خرجت عن الخدمة، وبالنسبة لرفح مستشفى الأوروبي ومستشفى يوسف النجار، ما زالا يعملان في القطاع.

وأشار إلى أن المواطنين في القطاع لا يستطيعون الحصول على الخدمات الطبية الأولية، الأمر الذي يساهم في زيادة عدد الشهداء والمرضى.