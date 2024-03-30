وزير خارجية الأردن: على إسرائيل فتح المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن القضية الأهم حاليا هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحفي، لوزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الأردني والفرنسي،: "يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وأشار: "على إسرائيل مواجهة نتائج ما تقوم به"، موضحا: "هناك توافق أردني مصري فرنسي لضرورة وقف إطلاق النار في غزة".



وتابع: "إسرائيل تستخدم سلاح التجويع ضد أهل غزة.. وعلى إسرائيل فتح المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة".