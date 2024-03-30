وزير خارجية فرنسا: حل الدولتين قادر على ضمان الاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين.. فيديو

قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، إن فرنسا تعارض بشدة أي عمل عسكري في رفح.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، خلال مؤتمر صحفي، لوزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الأردني والفرنسي،: "يجب فتح المعابر البرية لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وحذر وزير خارجية فرنسا من اندلاع أي مواجهة واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مؤكدا أن الاستيطان الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي، معقبا: "فرضنا عقوبات ضد المستوطنين في الضفة الغربية".



وتابع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، : "حل الدولتين قادر على ضمان الاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين".