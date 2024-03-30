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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شكري: مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو تصفية القضية

سامح شكري
سامح شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والفرنسي، اليوم السبت، أن المجتمع الدولي عليه تحمل مسؤولياته لتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة.

وفي نفس السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي لليوم 176 على التوالي، بما في ذلك تعمد الاحتلال تعميق جرائم القتل بالتجويع والتعطيش والحرمان من العلاجات والأدوية، وتوسيع دوائر الموت بالنزوح المستمر تمهيدا لتفريغ قطاع غزة من سكانه، وكذلك عمليات تقطيع القطاع وتجزئته عبر شق شوارع استعمارية لتعميق السيطرة عليه.

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