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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

حسام حسن
حسام حسن

كشفت تقارير صحفية، عن نية حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد 4 لاعبين من معسكر الفراعنة المقبل في شهر يونيو، بعد مشاركتهم بمعسكر مارس، أمام نيوزيلندا وكرواتيا ببطولة كأس عاصمة مصر الودية، التي انتهت بفوز مصر بهدف في المباراة الأولى، وخسارتها في الثانية بنتيجة 4-2.

وعلم صدي البلد؛ أن حسام حسن تابع أداء جميع اللاعبين في المعسكر السابق، وأشاد بأداء العديد منهم، لكنه قرر استبعاد 4 لاعبين من المعسكر المقبل، وهم: "مصطفى شوبير، ومصطفى شلبي، وأحمد عاطف، ومحمد الشامي"، نظرًا لعودة عدد من اللاعبين الأساسيين للفراعنة بعد غيابهم عن معسكر مارس بسبب الإصابة.

وينوي حسام حسن ضم خماسي للمعسكر المقبل بدلا من الرباعي السابق وهم: "محمد الشناوي وأحمد مصطفى زيزو ورمضان صبحي وأحمد أمين أوفا ومحمد صلاح".

وشملت قائمة المنتخب لمعسكر مارس السابق 25 لاعبًا، وهم: "محمد أبو جبل ومحمد عواد والمهدي سليمان ومصطفى شوبير وأحمد حجازي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى شلبي ومصطفى فتحي وأحمد عاطف ومحمد الشامي ومحمد شريف".

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