مفاوضات غزة.. قناة إسرائيلية تكشف نقطة الخلاف الأساسية بين إسرائيل وحركة حماس

قالت القناة السابعة الإسرائيلة، مساء اليوم السبت، إن نقطة الخلاف الأساسية في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس هي عودة سكان غزة إلى شمال القطاع.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه خلافا لما نُشر فإن معظم الوزراء عارضوا عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة دون سيطرة إسرائيلية.

وسبق أن وصفت القناة العبرية المفاوضات في الدوحة بأنها وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تمسك حماس بعودة السكان إلى شمال القطاع، الأمر الذي ترفضه إسرائيل.

في الوقت نفسه، كشفت القناة العبرية عن تغيير ملموس في موقف وزراء الليكود إزاء صفقة التبادل.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية أن جميع أعضاء الليكود في الحكومة باستثناء وزير الدفاع يواف جالانت ونتنياهو يرغبون بإبداء مرونة في المفاوضات، موضحة أن نتنياهو عارض إبداء مرونة وفوجئ بأن معظم وزراء الليكود يؤيدون توسيع صلاحيات فريق التفاوض.

في غضون ذلك، أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن نجاح أي مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل يعتمد على 4 محددات أساسية، ضمنها عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.