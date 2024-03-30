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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد نور وولده نور خالد الحلقة 6.. شيكو يثبت عدم وجود نسخة أخرى لوالده .. وحمزة العلي يصاب بالجنون

خالد نور وولده نور
خالد نور وولده نور خالد

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل خالد نور وولده نور خالد الكثير من المواقف الكوميدية التى تجمع فريق عمل المسلسل.

بدأ المسلسل بذهاب شيكو إلى المفاعل النووي للتأكد من وجود نسخة ثانية من والده بعد كلام صديقه بانه لازال يعمل فى المفاعل منذ الانفجار وحتى الآن.

وبعد الكثير من المشاهد الكوميدية اكتشف شيكو عدم وجود نسخة أخرى لوالده وطمأن كريم عبد العزيز فور وصوله له وبدأ سويا رحلة البحث عن أسباب وجود نسختين من ابنه نور واحد فى عمر الأطفال والأخر رجل كبير ومتزوج من أيه سماحة.

 

أحداث المسلسل

 

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، كوميدي حيث يعمل "علي" ميكانكي سيارات ويعول شقيقه الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقه في الكثير من المشاكل الكبري حيث يضطر لدخول السجن أحيانا ومرة أخري لمُستشفي الأمراض النفسية وغيرها من المطبات اليومية والأزمات التي يقع فيها دون حساب وسوء تقدير.  

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” فى إطار 15 حلقة ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد .

خالد نور وولده نور خالد كريم محمود عبد العزيز آية سماحة دنيا ماهر كريم سامي

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