مصادر: استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة غدا

كشف مصدر أمني مصري لقناة القاهرة الإخبارية عن استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل و حماس بالقاهرة غدا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال سامح شكري وزير الخارجية، إن المباحثات مع نظيريه الأردنى والفرنسي تناولت تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، واعتزام إسرائيل شن هجوم علي مدينة رفح الفلسطينية والعواقب الوخيمة جراء ذلك، وكذلك ضرورة التوصل إلي وقف فورى لإطلاق النار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع أيمن الصفدى وزير خارجية الأردن، وستيفان سيجورنى وزير خارجية فرنسا.

أضاف شكرى أن الوضع فى قطاع يطرح العديد من الأسئلة حول حقوق الإنسان، مؤكدًا رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بشتى السبل، وعلي المجتمع الدولى تحمل مسئولياته لتجنب حدوث مجاعة فى غزة.

أكد ضرورة التوصل إلي حل سياسي يضمن قيام الدولة الفلسطينية علي أساس حل الدولتين.