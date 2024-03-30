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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المداح 4 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينتصر على الجنية مليكة

مسلسل المداح
مسلسل المداح

شهدت مسلسل "المداح 4 – أسطورة العودة" الحلقة 21 العديد من الأحداث المثيرة لعائلة صابر المداح (حمادة هلال)، حيث تبدأ الأحداث بتخطيط أفراد عصابة زين (محمد عز) مع حسن سلام (خالد سرحان) شقيق المداح بفتح المقبرة الفرعونية عن طريق ذبح أحد الأطفال صاحب علامات مميزة لكي تبوح المقبرة بأسرارها لهم وتفتح خزائنها. 

تقوم العصابة بخطف أحد الأطفال وقتله والاتصال بحسن لكي يقوم بدفن الجثة، ويقوم حسن بإلقاء الجثة في البحيرة، ويكتشف بعدما يلقيها في البحر أن الجثة هي جثمان ابنه (علي) بعدما قامت العصابة بخطفة من أمام منزل طليقته منال (دنيا عبدالعزيز).

عندما يعلم حسن انه السبب في قتل ابنه علي يقوم بالاتصال بالعصابة وتعنيفهم، ولكن العصابة تقوم بضربه فينهار حسن ويدخل في حالة جنون، وتعرف أهل البلد انه السبب في قتل ابنه. 

يذهب صابر المداح إلى منزل آمنة الصقارة، ويقوم بمعالجة زوجها من مس الجن وتظهر الجنية مليكة (سهر الصايغ) له ولكنه يحرقها بسيطرة الخاتم النوراني الذي يمتلكه أثناء معالجة زوج آمنة الصقارة، ويكلف أحد أصدقائه بترميم منزلها الذي تسبب في موت بناتها بعدما سقط سطح المنزل عليهن. 

تكشف نهاية الحلقة مفاجأة من العيار الثقيل، نجد أن قتل ابن حسن مجرد لعبة من الجن بالتعاون مع زين (محمد عز) زوج منال (دنيا عبدالعزيز) بعدما رأي صابر المداح رؤية كشفت له كل التفاصيل فذهب إلى المنزل المهجور الذي قتل داخله الطفل ليجد ان العصابة تخطط لسرقة محتوياتها بمعرفة زين. 

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلى وتأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

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