ريم البارودي عن هجوم متابعيها على صورة الحجاب: "أنت مالك ألبس عريان ولا ملبسش"

علقت الفنانة ريم البارودي، على هجومها القوي على متابعيها بسبب انتقادهم لها لدى ارتدائها الحجاب في الكعبة، وسألتها بسمة وهبة: "بيقولوا إنك بتتكلمي مع المتابعين بتوعك لما بعنف لما بينتقدوكِ وبتغلطي فيهم".

وقالت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "آه، مش بقدر أمسك نفسي، ولو قدامي همسكه من لسانه، وقلت لواحد منهم يا أهبل يا عبيط".

المتابعين والمعجبين

وتابعت الفنانة: "عندي المتابعين والمعجبين والفانز بتوعي بقابلهم وبننزل نتقابل وبنحتفل وكانوا معايا في العزاء والجنازة والتكريمات والتصوير وعلى طول معايا، دي ناس محترمة، أما الذباب الإلكتروني والمرضى النفسيين بهاجمهم.. كنت في بيت ربنا، وأنت مالك لما أرجع ألبس عريان ولا ملبسش، أنا اللي هتحاسب ولا أنت؟!".



https://www.youtube.com/live/wphPYAA7nYk?si=A3ZueD9GhbTUH52I&t=893