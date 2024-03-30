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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحوز متفجرات .. اعتقال مسلح احتجز رهائن في بلدة بشرق هولندا

اعتقال مسلح احتجز
اعتقال مسلح احتجز رهائن في بلدة بشرق هولندا

انتهت عملية احتجاز الرهائن في ملهى ليلي ببلدة إيده شرقي هولندا بعد اعتقال رجل مسلح بأسلحة ومتفجرات.

ونقلت صحيفة "دي تليخراف" الهولندية عن عدة مصادر، لم تذكر هوياتها، إن رجلا بحوزته أسلحة ومتفجرات احتجز رهائن في حانة بيتيكوت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وقالت وسائل إعلام محلية إن 4 أشخاص احتجزوا كرهائن عندما دخل الرجل المكان وهدد بتفجير نفسه.

وتم إطلاق سراح مجموعة أولية مكونة من ثلاثة أشخاص، بينما ظهر الرابع بعد حوالي سبع ساعات من بدء الحادث.

وقالت الشرطة إن دافع المشتبه به لا يزال غير واضح، وإن حالته العقلية قيد التحقيق.

وذكرت قناة “NOS” الهولندية أنه تم تنبيه السلطات إلى احتمال وجود رهائن في حوالي الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي.

وقالت آن جان أوسترهيرت، رئيسة العمليات بشرطة شرق هولندا، إن القوة وصلت إلى الموقع خلال دقيقتين.

وذكر المسؤولون أن المشتبه به كان معه حقيبة ظهر سوداء والعديد من السكاكين، وأظهرها للرهائن.

وقال العمدة رينيه فيرهولست إن الحادث "أثر على الكثير من الناس"، لافتًا إلى أن الرهائن كانوا موظفين يقومون بالتنظيف عندما دخل المشتبه به الملهى الليلي.

وبعد إطلاق سراح الرهينة الأخير، خرج المشتبه به من الملهى مرتديا قناعا، ثم تم تقييد يديه واقتياده بعيدًا من قبل الشرطة.

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