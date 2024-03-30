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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر تستعيد عافيتها الاقتصادية بسيولة دولارية وتدفقات ضخمة تتخطى الـ50 مليار دولار

محمد نشأت العمدة
محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، أهمية المؤشرات الاقتصادية التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للفترة المقبلة، وفي مقدمتها تلقي الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة بداية مايو 2024، ووصول الدفعة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.

ولفت نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن هذه السيولة الدولارية والتدفقات عبر رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهم، والتي تقدم بما يزيد عن 50 مليار دولار ستدخل مصر في أسابيع قليلة، تؤكد ثقة العالم أجمع في الاقتصاد المصري ومساندته للخروج تماما من الأزمة الاقتصادية الحادة طوال 2023.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأمور تتحسن وستتحسن للأفضل الفترة المقبلة بحسب تأكيدات رئيس الوزراء وبفضل توجيهات السيسي، كما أن الحكومة تواصل العمل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية، علاوة على أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.

وأشار نائب الصعيد إلى تأكيد رئيس الوزراء، أن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الـ6 سنوات القادمة، كما أن الدولة تؤمن الاحتياجات الدولارية لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة، أن مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بسيولة دولارية وتدفقات ضخمة تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار، ما يبشر بمستقبل اقتصادي مبهر وقوي وتخطي كل العقبات.

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