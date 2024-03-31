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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 31 مارس 2024: شراء سيارة جديدة

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 31 مارس 2024 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 31 مارس 2024

سوف تصبح علاقتك أقوى اليوم مما سيساعد أيضًا في الأداء المهني، يتيح الرخاء المالي تحقيق العديد من الأحلام المعلقة اليوم. انتبه للصحة. 

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

 قد تنجح في إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وقد تفوز بالتربيتة على ظهرك. تتطلب بعض المهام منك البقاء لوقت إضافي وستكون جهودك مثمرة اليوم أيضًا. 

برج الميزان اليوم عاطفيا 

 قم بتجربة أشياء جديدة في العلاقة ولا تفوت أي فرصة للتعبير عن مشاعرك، بعض علاقات الحب سوف تحظى بدعم الوالدين. قد تفكر في الجزء الثاني من اليوم لقضاء المزيد من الوقت معًا، خطط لعشاء رومانسي حيث يمكنك أيضًا إجراء مكالمة جديدة بشأن مستقبل الزواج .

برج الميزان اليوم صحيا 

قم بدمج التمارين الرياضية في روتينك اليومي ولكن احذر من المبالغة في ذلك. صحتك العقلية أيضًا تستدعي الاهتمام؛ ابحث عن وقت لممارسة الأنشطة التي تهدئ عقلك، مثل التأمل أو القراءة أو التجول في الطبيعة. 

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

 يمكنك شراء سيارة اليوم أو تجديد المنزل، سوف يستثمر بعض Libras في العقارات أو حتى شراء الأجهزة الإلكترونية، يمكن لمواليد برج الميزان أيضًا حجز تذكرة طيران وإجراء حجوزات فندقية في الخارج للقيام برحلة خارجية.

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