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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مين اللي هيدخل الجنة أو النار.. سعاد صالح توجه رسالة لدار الإفتاء

الدكتورة سعاد صالح
الدكتورة سعاد صالح

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنه لا يستطيع أحد أن يحدد من سيدخل الجنة، أو من سيدخل النار، لأن الله هو الوحيد الذي لديه العلم.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن من يقول إن قاتل نفسه سيدخل النار، فهذا الأمر لا يستطيع أحد أن يعلمه.

ولفتت إلى أنها تطلب من دار الإفتاء المصرية تحديد حكم شرعي، في قاتل نفسه، هل هو عاصٍ، أم آثم، أم كافر، وأن الفترة الأخيرة هناك حالات قتل نفس كثيرة تمت في الفترة الأخيرة، ولكن لم يصدر بيان واحد من أي هيئة علمية دينية بشأن حكمها.

سعاد صالح الفقه المقارن الأزهر الجنة النار

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