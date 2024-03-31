أمير مرتضى منصور: نجم وسط الأهلي ومنتخب مصر مضى فى الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، تفاصيل مثيرة عن مروان عطية نجم وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر قبل أنتقاله للأهلى منذ فترة.

وقال أمير مرتضى خلال حواره مع برنامج “أسرار” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، على شاشة “النهار”، أن مروان عطية مضى على رغبة واستمارة للانتقال لنادى الزمالك قبل أنتقاله للنادى الأهلى.

وتابع قائلا:" مروان عطية كان ماضى للزمالك قبل ما يتشهر أوى مع الأتحاد السكندرى".

رئيس نادى الاتحاد

وأوضح أمير مرتضى منصور إلى أنه تواصل حينها من محمد مصيلحى لإتمام أنتقال مروان عطية للزمالك ولكنه وعده بإتمام انتقاله للزمالك ولكن بعد عام.

وتابع أمير مرتضى قائلا:" الحاج محمد مصيلحى أضطر يبيع مروان عطية فى يناير للنادى الأهلى بسبب مرور الاتحاد السكندرى بضائقة مالية".