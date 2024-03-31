المدير الفني لفيوتشر: نسعى للفوز على الزمالك لإسعاد أحمد رفعت

نشر الاعلامي أمير هشام تصريحات تامر مصطفي المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر بشأن اللاعب أحمد رفعت عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال تامر مصطفى المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر: حالة أحمد الصحية تعطينا دافعا كبيرا لأن نكون أفضل معنويًا ونفسيا في مباراة الزمالك.

وأضاف : أحمد رفعت لاعب كبير ومحترم جدًا وفارق معنا على المستوى الفني والنفسي وذو ثقل كبير داخل الفريق وأتمنى عودته سريعًا.

وتابع : كل لاعبي الفريق يسعون إلى الفوز على الزمالك غدًا من أجل إسعاد أحمد رفعت الذي تحسنت حالته الصحية.

و أشار : كان نفسي نتجنب الزمالك ليس خوفًا منه وإنما لمواجهته في النهائي ومن يريد أن يكون بطلًا فلا يشغله أي منافس ، مؤمنين بحظوظنا وطموحنا ومركزين من أجل الفوز.

وتابع : الزمالك فريق كبير والمواجهات المباشرة معه ليست في صالحنا لكن لكل شيء نهاية ولن يستمر الأمر على نحو واحد دائمًا ، لو الكرة كده يبقى هكسب الزمالك بكرة لأني انتصرت عليه في آخر مباراتين حينما كنت مدربًا لإنبي.

و اختتم : إحنا والزمالك نتشابه في أمور كثيرة والمباراة بيننا ستكون مختلفة عن مباريات الدوري لأن لها حسابات أخرى وطموح مختلف،نحن والزمالك لدينا تركيز كبير وأتمنى من الله التوفيق،رغم أن الزمالك أكثر تمرسًا لكن لدينا لاعبين أصحاب خبرات كبيرة قادرين على صناعة الفرق ليكون الفوز من نصيبنا.