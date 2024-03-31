عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني لفيوتشر: نسعى للفوز على الزمالك لإسعاد أحمد رفعت

صدى البلد

نشر  الاعلامي أمير هشام تصريحات تامر مصطفي المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر بشأن اللاعب أحمد رفعت عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال تامر مصطفى المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر: حالة أحمد الصحية تعطينا دافعا كبيرا لأن نكون أفضل معنويًا ونفسيا في مباراة الزمالك.

وأضاف : أحمد رفعت لاعب كبير ومحترم جدًا وفارق معنا على المستوى الفني والنفسي وذو ثقل كبير داخل الفريق وأتمنى عودته سريعًا.

وتابع : كل لاعبي الفريق يسعون إلى الفوز على الزمالك غدًا من أجل إسعاد أحمد رفعت الذي تحسنت حالته الصحية.

و أشار : كان نفسي نتجنب الزمالك ليس خوفًا منه وإنما لمواجهته في النهائي ومن يريد أن يكون بطلًا فلا يشغله أي منافس ، مؤمنين بحظوظنا وطموحنا ومركزين من أجل الفوز.

وتابع : الزمالك فريق كبير والمواجهات المباشرة معه ليست في صالحنا لكن لكل شيء نهاية ولن يستمر الأمر على نحو واحد دائمًا ، لو الكرة كده يبقى هكسب الزمالك بكرة لأني انتصرت عليه في آخر مباراتين حينما كنت مدربًا لإنبي.

و اختتم : إحنا والزمالك نتشابه في أمور كثيرة والمباراة بيننا ستكون مختلفة عن مباريات الدوري لأن لها حسابات أخرى وطموح مختلف،نحن والزمالك لدينا تركيز كبير وأتمنى من الله التوفيق،رغم أن الزمالك أكثر تمرسًا لكن لدينا لاعبين أصحاب خبرات كبيرة قادرين على صناعة الفرق ليكون الفوز من نصيبنا.

فيوتشر الزمالك أحمد رفعت تامر مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

تناولت الحبوب .. ننشر نص شهادة والد رحاب ضحية البراجيل فى التحقيقات|انفراد

معركة طاحنة..تصالح فتيات مشاجرة ستاربكس فى القسم ..فيديو

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

ترشيحاتنا

ريم البارودي: لم أهن أحمد سعد وهذه حقيقة محاولة انتحاري في الجزائر

فطارك عندنا.. طريقة عمل البامية المجمدة وخضار سوتيه واكتشفي الفوائد

اليوم .. الإفطار السنوى للصحفيين والاحتفال بالذكرى 83 لتأسيس النقابة

محاكمة 7 متهمين بقـ.تل شخص والشروع في إنهاء حياة نجله بالوراق.. الخميس

دعاء ليلة القدر المستجاب.. الله قريب منك فلا تتأخر

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد إجازة عيد الفطر 2024| موعده بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

طريقة عمل بسكويت العيد بأسهل وصفة

إمام مسجد يثير الجدل باستخدام الهاتف أثناء الصلاة.. مشهد صادم وجدل دائر

لعيد الفطر .. طريقة عمل بسكويت الشاي بلبن

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ