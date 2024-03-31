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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فلسطينيون يتجمعون في وسط مدينة رام الله للاحتفال بـ "يوم الأرض" السنوي|شاهد

صدى البلد

حمل متظاهرون الأعلام الفلسطينية وأعلامًا تحمل صورة القيادي البارز في حركة فتح والمعتقل مروان البرغوثي والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”

ووفقاً للتقرير، احتشد مئات الفلسطينيين في وسط مدينة رام الله، لإحياء "يوم الأرض". ويحيي يوم الأرض ذكرى أحداث مارس-آذار 1976 عندما استولت إسرائيل على أراض من القرى العربية الشمالية، مما أدى إلى مقتل ستة فلسطينيين.



 

والبرغوثي مسجون في إسرائيل منذ أكثر من عقدين من الزمن ويلعب دورا محوريا في السياسة الفلسطينية.

سمر صافي، وهي متظاهرة من رام الله قال: "غزة ليست وحدها، لم ننته ولن نمل من هذا، فالحرب لا تزال مستمرة وما زالت الإبادة الجماعية تحدث، ولن نبقى صامتين على ما يحدث. لا يمكننا المضي قدماً بقضيتنا. ولا حياة طبيعية وغزة تحت الحرب، ما زلنا نحتج، وما زلنا نقاتل من أجل حقوقنا ومن أجل إنهاء الحرب، ومن أجل أرضنا التي تم الاستيلاء عليها".

وهتف المتظاهرون بعبارات "الشعب يريد كتائب القسام"، إشادة بالجناح العسكري لحركة حماس.

المتظاهرون الأعلام الفلسطينية حركة فتح مروان البرغوثي ياسر عرفات

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