مسيرة رئيس وإنجازات وطن|السيسي ينجح في معركة الوعي وإعادة بناء الشخصية المصرية

تحتل إشكالية بناء وعي المواطن المصري صدارة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانا بأن بناء الشخصية القوية السوية القادرة على مواجهة التحديات هي نقطة الانطلاق نحو الإنسان المصري القادر على دفع جهود التنمية المستدامة بمختلف ابعادها، حيث يلعب بناء الوعي دورا كبيرا في عملية البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

إعادة بناء الشخصية المصرية

ومنذ اليوم الأول من حكمه، سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إعادة بناء الشخصية المصرية ومقاومة المحاولات الساعية لزعزعة قيم هذه الشخصية وبث قواعد سلبية بداخلها كما قام الرئيس بتعزيز الوعى والإدراك لدى المصريين لبناء مسار فكري مستنير ورشيد يؤسس شخصية سوية وقادرة على مواجهة التحديات وبناء الجمهورية الجديدة.

مصر

تزييف الوعي المجتمعي واستنزاف قدرات المجتمع

وتبرز أهمية بناء الوعي في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من محاولات مختلفة لتزييف الوعي المجتمعي واستنزاف قدرات وطاقات المجتمع لاسيما في ظل اعتماد قطاع كبير من الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وهو ما يمكن معه توظيفها كأداة للاستقطاب الفكري ونشر وبث الشآعات المغرضة التي تستهدف تغييب الوعي الجماعي مما يجعل قطاعات عريضة من المجتمع عرضة للأفكار المتطرفة والمغلوطة.

السوشيال ميديا

حروب الجيل الرابع والخامس

وتركزت جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدة محاور متشابكة لبناء الوعي المجتمعي من خلال التأكيد على الأمن القومي لمصر لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن رفع الوعي المجتمعي وتعزيز المواطنة المجتمعية وتوعية المواطنين بحجم الانجازات المكثفة على الأرض وبخطورة حروب الجيلين الرابع والخامس في ظل ما يحيق بالدولة المصري من تهديدات ومخاطر.

صورة تعبيرية

اصطفاف شعبي خلف الرئيس

وتحرص القيادة السياسية في مصر على تنمية الوعي وإعادة بناء الإنسان المصري على كافة الأصعدة في ظل اصطفاف وطني خلف الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة بما يكفل تعزيز المشاركة المجتمعية في بناء الدولة وتخطي المرحلة الراهنة من تحديات بهدف إعادة بناء الشخصية المصرية الواعية بتحديات الوطن وإمكانياته والدافعة لمسيرة البناء والتنمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

جهود تنفيذية وتشريعية لزيادة الوعي

وينظر الرئيس عبد الفتاح السيسي لملفي الوعي الهِوية الوطنية باعتباره ملفًا حيويًا لا يمكن أن ينفصل عن قضية الحفاظ على الأمن القومي بالكامل وعلى هذا الأساس، بذلت الدولة عددًا من الجهود التشريعية والتنفيذية في هذا السياق خلال السنوات الماضية.

مجلس النواب

مصر تنجح في معركة الوعي في عهد الرئيس السيسي

خلال السنوات الماضية، استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقدم نموذجا واقعيا فى مفهوم الوعى وظهر ذلك فى تحركات الدولة المصرية داخليا وخارجيا ، دولة تؤمن بفهوم الوعى القومى وقد ظهر ذلك في برامج وأدوات وطنية فاعلة لترسيخ ذلك المفهوم المصري الفريد.