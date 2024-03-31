استقلالية القرار وتعزيز التعاون|السياسة الخارجية المصرية تستعيد دورها الريادي في عهد السيسي

ارتكزت السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع في علاقة مصر مع مختلف دول العالم وفتح آفاق جديدة للتعاون انطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول

مبادئ السياسة الخارجية المصرية ارتكزت أيضًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن والتمسك بمبادئ القانون الدولي، ودعم دور المنظمات الدولية، فضلًا عن توحيد القوى العالمية بشأن العديد من القضايا التي تبنتها وعلى رأسها قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين مما عزز من قوة مصر ودورها إقليميًا ودوليًا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تدعيم الصف العربي

عربيا.. ساهمت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز التضامن العربي كخطوة أساسية لتدعيم الصف العربي وتمكين الأمة العربية من تعبئة طاقتها ومواردها من أجل التنمية ولمواجهة الأخطار والتحديات وعلى رأسها الإرهاب من منظور شامل ودعم الاستقرار في الدول العربية عقب الأحداث التى شهدتها خلال العقد الماضي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية

أفريقيًّا.. قامت مصر بتوطيد علاقاتها بدول القارة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية خاصة مع دول حوض النيل باعتبارها تمثل عمقًا استراتيجيًا، كما عملت مصر على التضامن مع كافة الشعوب الأفريقية في مسيرتها نحو عملية التحول الديموقراطي وتحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكة متعددة الأطراف.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

وخلال السنوات العشر الأخيرة، كانت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى ذات طابع خاص من حيث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات والأصعدة خاصة وأن الاتحاد الأوروبى بات أحد أكبر الداعمين لمصر إقليما ودوليا لسنوات عديدة حيث ينظر الاتحاد الأوروبى لمصر كدولة محورية لاستقرار الشرق الأوسط وبوابة للتجارة مع أفريقيا، ومن ثم فإن استقرار مصر الاقتصادى والسياسى يصب بالأساس فى خدمة حالة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

علاقات متوازنة مع القوى الكبرى والصاعدة

دوليًا.. عملت مصر علي تحقيق التوازن المنشود في علاقاتها الدولية وذلك من خلال تطوير علاقاتها مع الشركاء الغربيين كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والسعي إلى المزيد من الانفتاح وتطوير وتعميق التعاون مع قوى كبرى وأخرى صاعدة في النظام العالمي كروسيا الاتحادية والصين ودول النمور الآسيوية، آخذة في الاعتبار أن الشراكات الجديدة لا تمثّل بديلا عن الشراكات القائمة وإنما تعني فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والدول الأخرى.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ريادة مصرية في المحافل الدولية

وعلى صعيد تعزيز المشاركات الدولية وتحقيق الريادة الدبلوماسية المصرية، فازت مصر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2016 و2017 كما انضمت لعضوية مجلس حقوق الإنسان في يناير 2017، كما ترأست مصر مجموعة الـ 77 والصين عام 2018 والاتحاد الأفريقي عام 2019، وجاءت استضافة مصر لأضخم حدث دولي في عام 2022 والمتمثل في الدورة الـ 27 لمؤتمر تغيّر المناخ ليعطي إشارات بالغة الدلالة على مدى إدراك المجتمع الدولي وأقطابه لأهمية الدور المصري وضرورة انخراط الدولة المصرية والاستماع لرؤاها من أجل تحقيق الاستقرار في الحاضر وفي صناعة المستقبل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نجاح مصري خلال 10 سنوات من العمل الشاق والعزيمة الصادقة في أن تتبوأ دورها الإقليمي المحوري، الذي يسعى إليها بقدر ما فرض عليها وأخلصت فيه بلا مزايدة، وتمكَّنت باقتدار من أن تنتقل من مرحلة استعادة التوازن إلى استعادة التأثير،وأن تكون طرفًا مؤثرًا في مُحيطها الإقليمي تضع خطوطها الحمراء التي تنسج بها قوة ردع تحفظ توازن المنطقة، وتحول دون انجرافها إلى هوة الفوضى.