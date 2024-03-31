بطل مصر بالمصارعة: معسكر مغلق لأولمبياد باريس.. والحكومة اعتمدت زيادة الأبطال الرياضيين

أكد عبد اللطيف منيع، بطل مصر في المصارعة، أن وزير الشباب والرياضة اعتمد زيادة المكافآت للأبطال الرياضيين، خاصة بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الرياضة المصرية لها أهمية كبيرة للدولة.

وقال عبد اللطيف منيع، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم، إنه قبل المواجهات الهامة، يتم عمل دراسات هامة عن اللاعبين المتوقع مواجهتهم في البطولات الكبرى، وهو ما يساعد على تحقيق الميداليات.

وأضاف بطل مصر في المصارعة، أنه سيكون هناك معسكر مغلق لأولمبياد باريس، لأنه يطمح في الحصول على ميدالية في الأولمبياد القادم، وهم في حاجة إلى الدعم.