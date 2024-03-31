قـ.تيل و12 جريحا على هامش الانتخابات البلدية بتركيا

سقط قتيل و12 جريحا في حوادث على هامش الانتخابات البلدية في جنوب شرقي تركيا التي افتتحت عملية التصويت اليوم، الأحد، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”.

يدلي الأتراك بأصواتهم اليوم، الأحد، في انتخابات بلدية على مستوى البلاد تركز على مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستعادة السيطرة على إسطنبول من منافسه الرئيسي أكرم إمام أوغلو.

يريد أوغلو تعزيز المعارضة من جديد كقوة سياسية بعد هزائم الانتخابات بالعام الماضي.

ويمكن لانتخابات الأحد أن تعزز سيطرة العدالة والتنمية على تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

ويُنظر إلى فوز إمام أوغلو على أنه يغذي التوقعات بأن يصبح زعيما وطنيا في المستقبل.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها الساعة السابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) في شرق تركيا، بينما يبدأ التصويت في أماكن أخرى الساعة الثامنة صباحا وينتهي الساعة الخامسة مساءً.

ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بحلول الساعة العاشرة مساء (1900 بتوقيت جرينتش).

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب الآراء الانتخابية في إسطنبول، ما بين إمام أوغلو ومرشح حزب العدالة والتنمية والوزير السابق مراد قوروم.