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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 بـ 3100 جنيه.. ماذا حدث فى أسعار الذهب اليوم ؟

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار في المعدن الأصفر الذي أصبح وعاء ادخاريا آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

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أسعار الذهب اليوم الأحد 31 مارس 2024.. وهذه هي قيمة عيار 21

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سعر أشهر أعيرة الذهب في تعاملات اليوم 31-3-2024

ويمثل أسعار الذهب أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال هذه الفترة حالة انخفاض حاد .

أسعار الذهب اليوم الأحد


وسجلت أسعار الذهب اليوم الأحد في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:- 


- سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3542 جنيهًا

-  بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيهً.

-  سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيهًا.

- فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24800 جنيهًا.

- بلغ سعر أوقية الذهب علي المستوي العالمي 2234 دولارًا

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي أعلن مجلس الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي عن بيانات التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي  ليظهر صافي تدفقات خارجة من الصناديق بمقدار 3.4 طن ذهب.


وسجلت صناديق الاستثمار في الذهب في منطقة أمريكا الشمالية تدفقات داخلة بقيمة 3.5 طن مقارنة مع تدفقات خارجة من صناديق أوروبا بقيمة 7.4 طن.

يأتي هذا بعد أن أظهر التدفقات النقدية إلى صافي ارتفاع خلال الأسبوع السابق بمقدار 0.6 طن ذهب، وهو أول ارتفاع أسبوعي بعد 10 أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار في الذهب.

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أسعار الذهب اليوم الأحد 31 مارس 2024.. وهذه هي قيمة عيار 21

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3120 جنيها سعر الجرام عيار 21.. عقوبة المتلاعبين بأسعار الذهب في السوق

من جهة أخرى، أظهرت أحدث البيانات أن صافي واردات الصين من الذهب من هونج كونج قد انخفض بنسبة 48% في فبراير ليسجل 39.826 طن بأقل من قراءة يناير عند 76.248 طن ليعد هذا أدنى مستوى من نوفمبر  2023.

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