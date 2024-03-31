بيان شديد اللهجة من فينيسيوس بسبب تزايد العنصرية في ملاعب إسبانيا

عبّر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، عن غضبه الشديد إزاء الحوادث العنصرية التي شهدتها الساحات الإسبانية في الساعات الأخيرة، حيث تداولت الملاعب الإسبانية ثلاث حالات عنصرية، بينها حالتان في مباراة خيتافي وإشبيلية.

وعبر فينيسيوس عن دعمه لسار وماركوس أكونا والجهاز الفني لإشبيلية، وطالب بمحاكمة العنصريين وطردهم من الملاعب وإحالتهم إلى العدالة.

تجدر الإشارة إلى أن فينيسيوس جونيور يعتبر واحدًا من اللاعبين الذين تعرضوا للاستهداف العنصري مؤخرًا في الملاعب الإسبانية، وسيغيب عن مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو بسبب تراكم البطاقات الصفراء.