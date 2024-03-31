طاقة النواب تثمن مشروعات الحكومة لتدعيم قدرات الشبكة القومية للغازات الطبيعية

أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب دعمها التام لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل مايتعلق بملف تعزيز دور مصر لتكون مركز إقليمي كبير للطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا ، مؤكدة أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.

وأعلن النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التى أكد فيها تنفيذ إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة والذى يأتي في إطار رؤية متكاملة للتطوير ينفذها قطاع البترول نابعة من رؤية مصر 2030 وذلك لما لديه من مقومات تأتي في مقدمتها الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتى تغطى كافة أنحاء مصر والتى يتم تطويرها وتنفيذ مشروعات التدعيم ورفع الطاقة الاستيعابية لها بصورة منتظمة وذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية لشركة جاسكو للعام المالي 2023.

وثمن استعراض المهندس ياسر صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جاسكو لنتائج أعمال الشركة خلال عام 2023، والتى أظهرت حرص الشركة على تحقيق إستراتيجية التحول الرقمى الكامل لكافة الإجراءات والعمليات بالشركة بما يتناسب مع رؤية مصر2030 واتخاذ جاسكو خطوات جادة للتحول الرقمي باستخدام تطبيقات شركة (SAP) العالمية مما يتيح توافق الإجراءات والعمليات المعمول بها في الشركة مع المعايير العالمية في صناعه الغاز ، حيث تم خلال عام 2023 الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل مع نهاية عام 2024.

ووصف النائب طلعت السويدى وصول إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية في عام 2023 الى 68 مليار متر مكعب وتأمين احتياجات قطاع الكهرباء الذي يمثل 52% من إجمالي الكميات المنقولة بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى والتصدير بأنه انجاز كبير لقطاع البترول.

وشدد على تأكيد المهندس ياسر صلاح الدين على تدعيم قدرات الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية احتياجات صعيد مصر ومشروع حياة كريمة من الغاز الطبيعي وقيام الشركة بتنفيذ مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور عبر إضافة وحدتي ضواغط جديدتين بإجمالي سعة 18 مليون متر مكعب فى اليوم مع وحدتى ORC لتوليد الكهرباء ذاتياً بالموقع بقدرة 24 ميجاوات دون زيادة كميات استهلاك الوقود مع خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة ، حيث تم خلال عام 2023 الانتهاء من تنفيذ 91% من حجم الأعمال بالمشروع ومخطط الإنتهاء من تجارب التشغيل في أكتوبر 2024.

وأشاد النائب طلعت السويدى بدور شركة جاسكو فى مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بإضافة خط الانتاج الرابع - Train-D لاستخلاص مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية من غازات حقل ريفين وغازات حقول الصحراء الغربية، وذلك لتامين احتياجات مصانع البتروكيماويات من المادة الخام خليط الايثان والبروبان، وكذلك لزيادة الإنتاج من البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة فى سد احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات، كما يتم إنتاج البروبان التجارى لتصديره للأسواق العالمية إضافة إلى حرص شركة جاسكو على تنفيذ كافة السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بتحسين استخدام مصادر الطاقة وإزالة الكربون وتنفيذ الهدف السنوي الخاص بترشيد الطاقة والمحدد من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية بما يضمن أفضل استخدام لمصادر الطاقة بأقل تأثير ممكن على المناخ؛ حيث تم خلال عام 2023 تحقيق وفر في استهلاك الطاقة قدرة 54400 ميجا وات ساعة عن إستهلاك عام 2022 وخفض الإنبعاثات من ثانى أكسيد الكربون المكافئ قدره 33 ألف طن مترى وأيضاً نشاط شركة جاسكو فى تداول الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون لمجالات العمل في النظام الأساسي للشركة ، إنطلاقاً مما لدى جاسكو من خبرات وقدرات مميزة لفريق العمل بها ودورها البارز فى إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتي تعتبر أساساً جيداً لدراسة خلط الهيدروجين مع الغاز الطبيعى ونقله فى شبكة الغاز الحالية أو إنشاء شبكة منفصلة للهيدروجين.