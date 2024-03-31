عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب تثمن مشروعات الحكومة لتدعيم قدرات الشبكة القومية للغازات الطبيعية

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب دعمها التام لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل مايتعلق بملف تعزيز دور مصر لتكون مركز إقليمي كبير للطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا ، مؤكدة أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.

وأعلن النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التى أكد فيها تنفيذ إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة والذى يأتي في إطار رؤية متكاملة للتطوير ينفذها قطاع البترول نابعة من رؤية مصر 2030 وذلك لما لديه من مقومات تأتي في مقدمتها الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتى تغطى كافة أنحاء مصر والتى يتم تطويرها وتنفيذ مشروعات التدعيم ورفع الطاقة الاستيعابية لها بصورة منتظمة وذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية لشركة جاسكو للعام المالي 2023.

وثمن استعراض المهندس ياسر صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جاسكو لنتائج أعمال الشركة خلال عام 2023، والتى أظهرت حرص الشركة على تحقيق إستراتيجية التحول الرقمى الكامل لكافة الإجراءات والعمليات بالشركة بما يتناسب مع رؤية مصر2030 واتخاذ جاسكو خطوات جادة للتحول الرقمي باستخدام تطبيقات شركة (SAP) العالمية مما يتيح توافق الإجراءات والعمليات المعمول بها في الشركة مع المعايير العالمية في صناعه الغاز ، حيث تم خلال عام 2023 الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل مع نهاية عام 2024.

ووصف النائب طلعت السويدى وصول إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية في عام 2023 الى 68 مليار متر مكعب وتأمين احتياجات قطاع الكهرباء الذي يمثل 52% من إجمالي الكميات المنقولة بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى والتصدير بأنه انجاز كبير لقطاع البترول.

وشدد على تأكيد المهندس ياسر صلاح الدين على تدعيم قدرات الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية احتياجات صعيد مصر ومشروع حياة كريمة من الغاز الطبيعي وقيام الشركة بتنفيذ مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور عبر إضافة وحدتي ضواغط جديدتين بإجمالي سعة 18 مليون متر مكعب فى اليوم مع وحدتى ORC لتوليد الكهرباء ذاتياً بالموقع بقدرة 24 ميجاوات دون زيادة كميات استهلاك الوقود مع خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة ، حيث تم خلال عام 2023 الانتهاء من تنفيذ 91% من حجم الأعمال بالمشروع ومخطط الإنتهاء من تجارب التشغيل في أكتوبر 2024.

وأشاد النائب طلعت السويدى بدور شركة جاسكو فى مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بإضافة خط الانتاج الرابع - Train-D لاستخلاص مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية من غازات حقل ريفين وغازات حقول الصحراء الغربية، وذلك لتامين احتياجات مصانع البتروكيماويات من المادة الخام خليط الايثان والبروبان، وكذلك لزيادة الإنتاج من البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة فى سد احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات، كما يتم إنتاج البروبان التجارى لتصديره للأسواق العالمية إضافة إلى حرص شركة جاسكو على تنفيذ كافة السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بتحسين استخدام مصادر الطاقة وإزالة الكربون وتنفيذ الهدف السنوي الخاص بترشيد الطاقة والمحدد من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية بما يضمن أفضل استخدام لمصادر الطاقة بأقل تأثير ممكن على المناخ؛ حيث تم خلال عام 2023 تحقيق وفر في استهلاك الطاقة قدرة 54400 ميجا وات ساعة عن إستهلاك عام 2022 وخفض الإنبعاثات من ثانى أكسيد الكربون المكافئ قدره 33 ألف طن مترى وأيضاً نشاط شركة جاسكو فى تداول الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون لمجالات العمل في النظام الأساسي للشركة ، إنطلاقاً مما لدى جاسكو من خبرات وقدرات مميزة لفريق العمل بها ودورها البارز فى إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتي تعتبر أساساً جيداً لدراسة خلط الهيدروجين مع الغاز الطبيعى ونقله فى شبكة الغاز الحالية أو إنشاء شبكة منفصلة للهيدروجين.

د الرئيس عبد الفتاح السيسي المقومات الطبيعية الشرق الاوسط لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب رؤية مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

معجزة نادرة الحدوث .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن اللاعب أحمد رفعت

ترشيحاتنا

خلال قداس عيد الفصح.. بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

23 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار في السوق السوداء

خير كتير.. غزارة الأمطار ترفع نسبة ملء خزانات 7 سدود في المغرب

القباج : 420 ألف مشروع تمكين اقتصادي بالتضامن بتكلفة 4,5 مليار جنيه

استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال بمحيط مستشفى شهداء الأقصى

دعاء النبي في سجدة التلاوة.. ماذا يقال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسوم الحمراء.. ذكرى طرد مسلمي ويهود الأندلس| ماذا حدث؟

مسلسل مليحة يتصدر التريند فى إسرائيل.. ما القصة ؟

موعد إجازة عيد الربيع.. ومتى يوم شم النسيم؟

شيك ومميز .. أصالة بفستان أنيق يصلح لسهرات رمضان

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ