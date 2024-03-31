جوارديولا يشكو من ضغط المباريات قبل مواجهة ريال مدريد

قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، عبر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن استيائه من كثافة المباريات المقبلة.

وجوارديولا أبدى تحفظه بسبب جدول مباريات فريقه، حيث أشار إلى مواجهة آرسنال اليوم، تليها مباراة أخرى ضد أستون فيلا قبل لقاء كريستال بالاس، ومن ثم السفر لمواجهة ريال مدريد.

وأعرب جوارديولا عن عدم رضاه عن الفترة القصيرة بين المباريات، مقارنة بفترة استعداد ريال مدريد التي تبلغ تسعة أيام.

وختم جوارديولا بالطلب لإعطاء فريقه يومًا إضافيًا للتحضير، مشيرًا إلى الفارق الكبير في الفترة التحضيرية بين الفريقين.