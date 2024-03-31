نفتتح عصرًا جديدًا.. أردوغان يُدلي بصوته في الانتخابات المحلية |فيديو

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات المحلية بمنطقة أسكودار.

وحسب هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، اقترع أردوغان وعقيلته أمينة، بصوتيهما في منطقة أسكودار بالجانب الآسيوي من المدينة.

وفي تصريح صحفي عقب الاقتراع، قال أردوغان: "نفتتح قرناً وعصراً جديداً مع الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية السابقة، وأبدى شعبنا إخلاصاً في المناسبتين".

وأضاف "أدعو الله أن تكون مناسبة خير لشعبنا ووطننا ونثمن جهود كل العاملين على حراسة صناديق الاقتراع".

وانطلقت في تركيا صباح اليوم الأحد عملية التصويت في الانتخابات المحلية، إذ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وينتخب الأتراك رؤساء بلدياتهم في استحقاق يشكل اختبارا لإدارة الرئيس رجب طيب أردوغان.