عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الزيادة بنسبة 42.3%.. قفزة كبيرة في إنفاق السائحين بالسعودية

السعودية
السعودية

زاد حجم إنفاق السائحين القادمين إلى السعودية بنسبة 42.3% في 2023 مقارنة بالعام السابق، وفق ما أورد موقع الشرق بلومبيرج.

وأدى ذلك إلى تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 135 مليار ريال، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

يأتي الارتفاع التاريخي في إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية ضمن سلسلة النجاحات التي يحققها القطاع السياحي في البلاد. 

وتصدرت المملكة قائمة الأمم المتحدة بالنسبة لنمو عدد السياح الدوليين بنهاية العام الماضي مقارنة بعام 2019، محققةً ارتفاعاً بنسبة 56%.

كما تمكنت السعودية بنهاية العام الماضي من تحقيق مستهدف 100 مليون سائح الذي كان مخططاً له بحلول 2030، إذ استقطبت البلاد 77 مليون سائح من داخل المملكة، إضافة إلى 27 مليوناً من الخارج، بحسب تصريح سابق لوزير السياحة السعودي.

100 مليون 100 مليون سائح 35 مليار البنك المركزي السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 ؟ تفاصيل عطلة الموظفين

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

موضوعات متعلقة

تعليمات سرية.. مشكلة جديدة تواجه سكان المستوطنات في شمال الأراضي المحتلة

حزب الله: استهدفنا موقع المالكية بصواريخ بركان وحققنا إصابة مباشرة

وول ستريت جورنال: قلق أمريكي من تزويد إسرائيل بمعلومات استخباراتية

استشهاد 4 وإصابة 17 في قصف خيام لصحفيين ونازحين بمستشفى شهداء الأقصى

حزب الله: استهدفنا ثكنة لقوات الاحتلال في راميم ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابةً مباشرة

نتنياهو: إسرائيل في حاجة إلى زيادة إنتاج الأسلحة المحلية

شرطة الاحتلال تقتحم منزل شهيد بئر السبع وتعتقل 5 من أسرته

الطيران الإسرائيلي يشن غارتين على بلدتي الخيام والطيبة جنوبي لبنان

ترشيحاتنا

توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا.. كيف أحدث الرئيس السيسي طفرة في هذا القطاع؟

ضجة في أمريكا.. نائب بالكونجرس يلمح إلى إسقاط قنبلة ذرية على غزة

الإمارات تنفذ الإسقاط الـ20 للمساعدات الإنسانية على غزة

مسيرة رئيس وإنجازات وطن .. السيسي يقود مصر في الجمهورية الجديدة

وزيرة التضامن: فتح حساب استثنائي فرعي دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة

مصطفى مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يستفيد المستهلك؟.. شعبة السيارات بالغرف التجارية: منافسة قوية على تنفيذ تخفيضات وعروض

بالشورت الفوشيا .. غادة عبدالرازق تثير الجدل في السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها|شاهد

باسل خياط وكارمن بصيبص ينتهيان من تصوير «نظرة حب»

مبلغ خرافي.. ساعة محمد حماقي تثير ضجة بالسوشيال ميديا

فيديو

دينا الشربيني تعيش أجواء شهر رمضان مع حلا وهنا شيحة.. صور

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ