الزيادة بنسبة 42.3%.. قفزة كبيرة في إنفاق السائحين بالسعودية

زاد حجم إنفاق السائحين القادمين إلى السعودية بنسبة 42.3% في 2023 مقارنة بالعام السابق، وفق ما أورد موقع الشرق بلومبيرج.

وأدى ذلك إلى تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 135 مليار ريال، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

يأتي الارتفاع التاريخي في إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية ضمن سلسلة النجاحات التي يحققها القطاع السياحي في البلاد.

وتصدرت المملكة قائمة الأمم المتحدة بالنسبة لنمو عدد السياح الدوليين بنهاية العام الماضي مقارنة بعام 2019، محققةً ارتفاعاً بنسبة 56%.

كما تمكنت السعودية بنهاية العام الماضي من تحقيق مستهدف 100 مليون سائح الذي كان مخططاً له بحلول 2030، إذ استقطبت البلاد 77 مليون سائح من داخل المملكة، إضافة إلى 27 مليوناً من الخارج، بحسب تصريح سابق لوزير السياحة السعودي.